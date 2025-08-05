Edirne'deki aile katliamında şok detay! Eşi ve çocuğunu odaya kilitleyip evi ateşe verdi! Kahvaltı planı ve aramalar...
Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda, 41 yaşındaki Ö.G.A., eşi Didem Örs Alacı (38) ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Zanlı, yakınlarının kendisini araması üzerine "uyuyorlar, uyanmadılar" diyerek soğuk kanlı bir yanıt verdi. Olay, ailenin kahvaltı planına gelmemesi üzerine ortaya çıktı. İşte vahşetin detayları...
Edirne'de dün yaşanan korkunç olayda, Ö.G.A.'nın eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'yı katlettiği belirlendi. Ailenin kahvaltıya gelmemesi üzerine şüphelenen yakınları, Didem'i telefonla aradı.
EDİRNE AİLE KATLİAMI: TELEFONLA 'UYUYORLAR' DEDİ
Telefonu açan Ö.G.A., Didem ve Doruk'un uyanmadığını söyledi. Ancak bu soğuk kanlı yalan, kısa süre sonra gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemedi.
BİR AİLENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!
Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kendini bıçakla yaralayarak intihara kalkışan Ö.G.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinlemesine devam ediyor.