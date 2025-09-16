Edremit'te denize açılmıştı: Kaptan İsmail Hezer ölü bulundu!

Acı olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi... Teknesiyle açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kaptan İsmail Hezer'in denizde cansız bedeni bulundu.

Edremit’te denize açılmıştı: Kaptan İsmail Hezer ölü bulundu!
DHA

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan İsmail Hezer'den uzun süre haber alınamadı.

Edremit’te denize açılmıştı: Kaptan İsmail Hezer ölü bulundu!

Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi.

Edremit’te denize açılmıştı: Kaptan İsmail Hezer ölü bulundu!

Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda; Hezer'in bugün denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Edremit’te denize açılmıştı: Kaptan İsmail Hezer ölü bulundu!

Teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.