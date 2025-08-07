Ekrem İmamoğlu’ndan The Economist’e skandal yazı! Cezaevinden Türkiye’yi İngilizlere şikayet etti

The Economist'te yer alan "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içerde barışı, dışarda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" başlıklı makalenin girişinde "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı 'Demokratik gerileme ile değil' diye yazıyor" ifadesi kullanıldı.

TÜRK DIŞ POLİTİKASINI İNGİLİZLERE ELEŞTİRDİ

İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasını "tepkisel ve tutarsız" olarak niteleyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Hükümetin bölgesel güç vizyonunu "kişisel hırslarla şekillenmiş" diyerek karalamaya çalışan İmamoğlu, "İç siyasi hesaplarla şekillenen ve tepkisel bir nitelik taşıyan Türk dış politikası tutarlılıktan yoksundur. Komşu ülkelerle ilişkiler, çatışma ile yakınlaşma arasında sürekli sallanmaktadır." ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK GERİLEME İDDİASI

Yazısında Türkiye'de "demokratik gerileme" olduğunu öne süren İmamoğlu, hükümeti şeffaflık ve meşruiyet eksikliğiyle suçladı. İmamoğlu, "Partizanlığın ve demokratik gerilemenin damgasını vurduğu bir sistemde kalıcı barış mümkün değildir. Halkımız için barış, baskıyla değil meşruiyetle sağlanabilir" diye yazdı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI

İngilizlere Türkiye'yi şikayet etmekle yetinmeyen İmamoğlu, terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımları da hedef aldı. Sürecin kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmediğini iddia eden İmamoğlu, "Hükümet, açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti. Bu da meşruiyet ve güven inşa etme fırsatının heba edilmesine yol açtı" dedi.