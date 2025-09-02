Elazığ’da feci kaza: Genç kadın 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor!

Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos'ta Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ş.T.'ye, B.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmasının etkisiyle kadın ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.