Emrah Dağhan zincirleme kazada hayatını kaybetmişti! O detay kahretti: Meğer 1 ay sonra...

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Başakşehir mevkisinde meydana geldi. Servis minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Aynı yöne giden yolcu otobüsü de kaza yapan kamyona çarptı. Kazada, servis minibüsünde bulunan Emrah Dağhan yaşamını yitirdi. 21 kişi de yaralandı.