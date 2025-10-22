En büyük hayali ehliyet sahibi olmaktı: 48 yaşında okuma-yazma öğrenmeye başladı!

Birkaç yıl önce kendisine bir otomobil alan Aydın, ehliyet sahibi olabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Okuma-Yazma Kursu'na kayıt olan Aydın, yaklaşık bir haftadır kursa gidiyor. İş yerinde defter, kalem ve silgisini bir an olsun yanından ayırmayan Aydın, çay ocağına gelen müşterilere bir yandan çay servisi yaparken bir yandan da derslerine çalışıyor.

"KEŞKE ZAMANINDA ÖĞRENSEYDİM"

21 yıldır Antalya'da esnaflık yaptığını belirten Fuat Aydın, "21 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptım. Turizmle uğraşıyordum, turizm biraz kötü gidince bu işle uğraşmaya başladım. Bütün kardeşlerim turizmcilik yapıyor, ben çaycılık yapıyorum. Okuma-yazması olmayan insan büyükşehirde kör gibidir. Hiçbir şey görmüyor, büyük şehre geldiğin zaman okuma yazma gerekiyor. Köyde bilmiyorduk, biz çobanlık yapıyorduk. Arkadaşlarımız okuldan kaçıp geliyordu. Biz de iyi bir şey değil demek ki diyerek okumadık. Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız. Keşke 30 yıl önce öğrenseydim, her şeyi şeffaf biçimde görürdüm. Şu an okuma yazma olmadığı için büyük şehirde körüz" dedi.