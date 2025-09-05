En mutlu günlerini kabusa çeviren olayı anlattı: İrem’in iki bacağını, şoförsüz TIR koparmış!

Yıl dönümü eğlencesi sonrası Kahramanmaraş'a dönmek üzere yola çıkan çiftin motosikleti ve beraberindeki bir motosikletin arıza lambası yanması nedeniyle Gaziantep Nurdağı yakınlarında yol kenarına durmak zorunda kaldı. Motoru emniyet şeridine çeken Karatutlu çifti, arızayla ilgilenirken yanlarına yardım için bir çekici geldi. Kısa süre sonra ise içinde şoförü bulunmayan TIR, kontrolden çıkarak kendi kendine yol kenarındaki emniyet kenarına ve bariyerlere sürterek daldı. Önce çekiciye, ardından çevresindeki araçlara çarpan TIR, bu sırada orada bulunan eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Mesut Karslıoğlu ve Fitness eğitmeni İrem Karatutlu'yu da altına aldı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karatutlu, kaldırıldığı hastanede iki bacağını diz altından kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan araçta olmayan TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SAHNE DURMUŞ GİBİYDİ"

İrem eşi Kadir Karatutlu, "Evlilik yıl dönümümüzü ve o gün eşim ile beraber Osmaniye Kadirli'de bir motor festivali vardı. Eşim ve diğer motorcu arkadaşlarımla beraber kutlamak için oraya gittik ve dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorlarımızı sağ tarafta bulunan emniyet şeridine çektik. Sonra arkanızdan gelen çekicilerle, çekici de bizle beraber emniyet şeridinde araçlarını çekti. Yaklaşık 5-10 dakika sonra sürücüsü olmayan bir TIR tarafından bariyerleri sürterek bizim orada bulunan bütün araçları sürükleyerek götürdü. Yaklaşık 500-600 metre civarı. TIR'ı ben gördüm, yol tarafına atladım. Eşimin olduğu yere ortalama 20 metre civarı geri taraftaydım. Eşime doğru koşmaya başladım. Oradan kaçın, çıkın falan dedim ama TIR'ın hızı 70-100 aralığındaydı. Durduğumuz yer emniyet şeridi idi orası zaten aşağı yönde bir eğimliydi. Sürücüsü olmayan bir TIR, oradaki bütün araçları küredi götürdü. Orada yaklaşık 8-10 kişi vardı. Arkadaşlarımız, mili saliselik anlarla kurtuldu. Eşim o kazada kurtulamadı. 600 metre civarı motorlarının üstünden aşağı doğru sürüklendi. Ben devamlı arkasından koşarak onu bulmaya çalıştım. Çünkü devamlı TIR ilerliyordu, hiç durmuyordu. Sonra eşimi görebildim. Gördüğümde mutlu oldum, gayet iyi görünüyordu. Ama yanına gittiğimde iki ayağımın sıkıştığını gördüm. Ve orada koptuğunu görünce mahvoldum. Sonra kurtarma süreçlerimiz derken, yangının çıkması bizi çok zor duruma düşürdü. Sanki o zaman, sahne durmuş gibiydi" dedi.