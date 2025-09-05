En mutlu günlerini kabusa çeviren olayı anlattı: İrem'in iki bacağını, şoförsüz TIR koparmış!

Kahramanmaraş'ta motor ile yolculuğa çıkıp Osmaniye dönüşü Gaziantep Nurdağı mevkiinde şoförsüz TIR’ın neden olduğu kazada fitness eğitmeni 25 yaşındaki İrem Karatutlu, iki bacağını kaybetti. Tedavi süreci devam eden ve evine yerleşen 1 çocuk annesi İrem, kocasının desteği ile hayata yeniden tutunuyor.

İHA

Kadir ve İrem Karatutlu çifti, 26 Temmuz 2024'te evlendi. Motor tutkunu olan çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline katılarak kutlama yaptı.

Yıl dönümü eğlencesi sonrası Kahramanmaraş'a dönmek üzere yola çıkan çiftin motosikleti ve beraberindeki bir motosikletin arıza lambası yanması nedeniyle Gaziantep Nurdağı yakınlarında yol kenarına durmak zorunda kaldı. Motoru emniyet şeridine çeken Karatutlu çifti, arızayla ilgilenirken yanlarına yardım için bir çekici geldi. Kısa süre sonra ise içinde şoförü bulunmayan TIR, kontrolden çıkarak kendi kendine yol kenarındaki emniyet kenarına ve bariyerlere sürterek daldı. Önce çekiciye, ardından çevresindeki araçlara çarpan TIR, bu sırada orada bulunan eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Mesut Karslıoğlu ve Fitness eğitmeni İrem Karatutlu'yu da altına aldı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karatutlu, kaldırıldığı hastanede iki bacağını diz altından kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan araçta olmayan TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SAHNE DURMUŞ GİBİYDİ"

İrem eşi Kadir Karatutlu, "Evlilik yıl dönümümüzü ve o gün eşim ile beraber Osmaniye Kadirli'de bir motor festivali vardı. Eşim ve diğer motorcu arkadaşlarımla beraber kutlamak için oraya gittik ve dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorlarımızı sağ tarafta bulunan emniyet şeridine çektik. Sonra arkanızdan gelen çekicilerle, çekici de bizle beraber emniyet şeridinde araçlarını çekti. Yaklaşık 5-10 dakika sonra sürücüsü olmayan bir TIR tarafından bariyerleri sürterek bizim orada bulunan bütün araçları sürükleyerek götürdü. Yaklaşık 500-600 metre civarı. TIR'ı ben gördüm, yol tarafına atladım. Eşimin olduğu yere ortalama 20 metre civarı geri taraftaydım. Eşime doğru koşmaya başladım. Oradan kaçın, çıkın falan dedim ama TIR'ın hızı 70-100 aralığındaydı. Durduğumuz yer emniyet şeridi idi orası zaten aşağı yönde bir eğimliydi. Sürücüsü olmayan bir TIR, oradaki bütün araçları küredi götürdü. Orada yaklaşık 8-10 kişi vardı. Arkadaşlarımız, mili saliselik anlarla kurtuldu. Eşim o kazada kurtulamadı. 600 metre civarı motorlarının üstünden aşağı doğru sürüklendi. Ben devamlı arkasından koşarak onu bulmaya çalıştım. Çünkü devamlı TIR ilerliyordu, hiç durmuyordu. Sonra eşimi görebildim. Gördüğümde mutlu oldum, gayet iyi görünüyordu. Ama yanına gittiğimde iki ayağımın sıkıştığını gördüm. Ve orada koptuğunu görünce mahvoldum. Sonra kurtarma süreçlerimiz derken, yangının çıkması bizi çok zor duruma düşürdü. Sanki o zaman, sahne durmuş gibiydi" dedi.

EMNİYET FRENİNİ ÇEKMEDEN TIRDAN İNMİŞ

Konuşmasını sürdüren Karatutlu, "En çok bu kazanın nedenini öğrenince şaşırdım. Kazanın nedeni 3 aşamadan başlıyor. Bize çarpan TIR'ın ilk tünele girmeden duruyor, sonra tünele giriyor, tünel içinde kontrolsüz duruyor. Bu kez durunca sürücü emniyet frenini çekmediği için kendiliğinden hareket etmeye başlıyor. Bizim durduğumuz yere kadar kendi kendine geliyor. Yüklü ve sağlık eşyaları taşıyan bir TIR'dı" ifadelerini kullandı.

"PROTEZLE HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM"

Evlilik yıl dönümlerinde dehşeti yaşadıklarını ifade eden İrem Karatutlu, dönüş yolunda motorları emniyet şeridine park ettiklerinde olayın yaşandığını söyledi. Karatutlu," Orada dururken de çekici araç geldi. Çekici araç bize yardım etmek istedi o gün. Arkasından da zaten bir ses duydum. Ses duyduğumda da zaten eşim bana sesleniyordu, o TIR'ı benden önce fark etmişti. Gördüm ama kurtulma ihtimalim yoktu. Çünkü bana TIR çok yakınlaşmıştı. İki adım atmamla zaten vurdu. Gözlerimi açtığımda, ayaklarım TIR'ın altında kaldığını gördüm. Eşimin desteğini çok fazla hissettim bu süreçte. En çok yanımda olan o oldu. Ailemin desteklerini de hissediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu süreçte hayatıma protezle devam edeceğim. İki ay sonra fizik tedavi süreçlerim başlayacak. Tünelin 400 metre ilerisindeydik. Üzerimize gelen TIR şoförsüz bir TIR'dı" diye konuştu.