Enerji değil ölüm saçıyor: İzmir’de 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetmişti...

Günlük güvenli kafein kullanım miktarı ergenler için en fazla 100, yetişkinler için 400 miligramdır. Bazı enerji içecekleri 500 miligramdan fazla kafein içerir ve bu durum kafein zehirlenmesine yol açabilir. Guarana gibi bitkisel ürünlerde de yüksek miktarda kafein bulunur.

Düşük veya orta miktarda kafein tüketimi güvenli kabul edilirken yüksek dozlarda kafein ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.