Enerji değil ölüm saçıyor: İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetmişti...

İzmir’de önceki gün 16 yaşındaki Alp Sirek’in alkol ve enerji içeceği içtikten sonra öldüğü iddiası üzerine SABAH’a konuşan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, “Bu içecekleri aşırı tüketmek yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve kalp krizi yapabilir” dedi.

Ceyhan TORLAK

Son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında enerji içecekleri oldukça popüler. Yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri veya dijital oyun oynarken uzun süre uyanık kalma ihtiyacı gibi nedenlerle tercih edilen enerji içecekleri, masum bir alışkanlık gibi görünse de sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor.

İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek'in, önceki gün arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânında iddiaya göre enerji içeceğiyle alkolü karıştırarak içtikten sonra hayatını kaybetmesi gözleri bu içeceklere çevirdi.

YÜKSEK KAFEİN İÇERİYOR

SABAH'a açıklamada bulunan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, "Gelişmiş ülkelerden elde edilen verilere göre; gençlerin yüzde 30'unun düzenli olarak enerji içeceği tükettiği tahmin ediliyor. Enerji içecekleri fiziksel veya zihinsel performansı artırmanın bir yolu olarak pazarlanıyor ancak aşırı tüketimin yüksek tansiyon, ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu içecekler, yüksek miktarda kafein ve şekerin yanında; guarana, taurin, karnitin ve ginseng gibi diğer uyarıcı maddeleri de içerir.

Günlük güvenli kafein kullanım miktarı ergenler için en fazla 100, yetişkinler için 400 miligramdır. Bazı enerji içecekleri 500 miligramdan fazla kafein içerir ve bu durum kafein zehirlenmesine yol açabilir. Guarana gibi bitkisel ürünlerde de yüksek miktarda kafein bulunur.

Düşük veya orta miktarda kafein tüketimi güvenli kabul edilirken yüksek dozlarda kafein ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.

Okan, "Taurin ve ginseng gibi diğer maddelerin uyarıcı etkileri vardır ve özellikle kafeinle birlikte alındıklarında sağlık problemlerine yol açabilirler. Birçok enerji içeceğinde bu maddeler aşırı miktarda bulunur. Bazı enerji içecekleri önerilen günlük taurin alımının 10 katından fazla miktarda taurin içerir. Aşırı enerji içeceği tüketimi; aritmiler (ritim bozuklukları), kalp durması, kalp krizine neden olabilir ve bu durum, genellikle kısa sürede aşırı miktarda enerji içeceğinin; alkol veya diğer uyarıcılarla birlikte kullanımları sırasında meydana gelir"