Enerji değil ölüm saçıyor: İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetmişti...
İzmir’de önceki gün 16 yaşındaki Alp Sirek’in alkol ve enerji içeceği içtikten sonra öldüğü iddiası üzerine SABAH’a konuşan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, “Bu içecekleri aşırı tüketmek yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve kalp krizi yapabilir” dedi.
Son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında enerji içecekleri oldukça popüler. Yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri veya dijital oyun oynarken uzun süre uyanık kalma ihtiyacı gibi nedenlerle tercih edilen enerji içecekleri, masum bir alışkanlık gibi görünse de sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor.
İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek'in, önceki gün arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânında iddiaya göre enerji içeceğiyle alkolü karıştırarak içtikten sonra hayatını kaybetmesi gözleri bu içeceklere çevirdi.
YÜKSEK KAFEİN İÇERİYOR
SABAH'a açıklamada bulunan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, "Gelişmiş ülkelerden elde edilen verilere göre; gençlerin yüzde 30'unun düzenli olarak enerji içeceği tükettiği tahmin ediliyor. Enerji içecekleri fiziksel veya zihinsel performansı artırmanın bir yolu olarak pazarlanıyor ancak aşırı tüketimin yüksek tansiyon, ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu içecekler, yüksek miktarda kafein ve şekerin yanında; guarana, taurin, karnitin ve ginseng gibi diğer uyarıcı maddeleri de içerir.