Eren Aydoğdu'yu trafikte yaralayan maganda tanıdık çıktı: 2 yıl önce Esma'yı da tacizleriyle intihara sürüklemiş

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 yıl önce sahibi olduğu inşaat firmasında yanında çalışan 21 yaşındaki Esma Güleser T’yi tacizleri nedeniyle intihar girişimine sürükleyen ve bu nedenle yargılaması süren İbrahim Gökay Ganioğlu (38) bu kez ehliyetsiz ve alkollü direksiyona geçip, trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı genç tedavi altına alınırken, gözaltına alınan Ganioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ganioğlu hakkında daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

TOLGA YANIK

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gecesi ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki araç sürücü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflardan İbrahim Gökay Ganioğlu, seyir halindeyken tabancayla ateş açarak diğer araçta yolcu olarak bulunan Eren Aydoğdu'yu (23) bacağından vurdu. Yaralı genç kendi imkanları ile ilçe devlet hastanesine giderek tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İbrahim Gökay Ganioğlu'nu suç aleti tabanca ile birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında daha öncede alkollü araç kullanmaktan işlem yapılıp, ehliyetine el konulduğu, olay sırasında da yine alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirtildi. Ganioğlu'nun ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ganioğlu çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

MAGANDA TANIDIK ÇIKTI

Eren Aydoğdu'yu trafikte yaralayan maganda tanıdık çıktı. Saldırgan İbrahim Gökay Ganioğlu 2 yıl önce kendisine ait inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan Esma Güleser T'yi taciz etmiş, genç kız bu tacizlere dayanamayıp, 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan Esma olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu. 1 ay boyunca hastanede daha sonra uzun süre evde tedavi gördü.

Olaydan sonra tutuklanıp, 2,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksu kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Esma Güleser ve ailesi o dönem Ganioğlu'nun serbest kalmasına tepki göstermişti.

İDDİANAMEDE ŞOK DETAYLAR

İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırılar, tehditler, hakaretler ve şiddet eylemleri bir bir sıralandı. Ganioğlu'nun Esma Güleser T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarında 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede Ganioğlu'nun kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği de yer aldı. Ganioğlu'nun Esma Güleser T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın istememesi üzerine, 'Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim' dediği, Esma'yı araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, Esma'nın şikayetçi olmak istediğinde, 'Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil' dediği, intihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, Ganioğlu'nun da bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, 'Seninle görüşeceğiz' diyerek genç kızı tehdit ettiği, genç kızın bunun üzerine korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonrada girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.