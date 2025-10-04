Sancaktepe 'erken doğum' skandalında doktorun şok ifadesi ortaya çıktı! Meme kanseri ve meslektaş kurbanı savunması!

Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede gündeme gelen “erken doğum” skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin SABAH yeni bilgilere ulaştı. Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli Doktor P.Ç.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden P.Ç., hem meme kanseri ile mücadele ettiğini hem de bir meslektaşının yarattığı olumsuz algının kurbanı olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 15:53 Son Güncelleme: 04 Ekim 2025 16:21

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne Eylül 2025'te yapılan bir şikayetle patlak veren olayda Sancaktepe'deki özel bir hastanede doğum yapan bazı kadınların, doğumlarının beklenenden haftalar önce gerçekleştiği ve süreçte kendilerine bilgi verilmeden müdahalelerde bulunulduğu ileri sürülmüştü. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, 2015 ile 2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı tespit edilmişti. Normalde 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin erken sonlandırıldığı, bu nedenle doğan bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı, bir bölümünde ise kalıcı sağlık sorunları geliştiği ortaya çıkmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI En çarpıcı iddialardan biri ise doğumların hızlandırılması için bazı hastaların muayene sırasında bilgileri dışında vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilaçla müdahale edildiği öne sürüldü. Bu skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda söz konusu özel hastanenin kadın doğum servisi süresiz kapatılırken doğumlara müdahale ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli doktor P.Ç., adli makamlarca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.