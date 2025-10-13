Erzurum’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Korkutan kaza, Yıldızkent semtinde, Murat Ellik Bulvarı'ndan toplu konutlara bağlanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada, otobüs sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.