Erzurum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı!
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Korkutan kaza, Yıldızkent semtinde, Murat Ellik Bulvarı'ndan toplu konutlara bağlanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada, otobüs sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.
'BU NOKTADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR'
Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Mahalle sakinleri söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, "Bu noktada sürekli kaza oluyor, artık bir önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.