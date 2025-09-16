Esenyurt’ta anne-oğlu servis minibüsü ezdi: "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı!

Edinilen bilgilere göre kahreden olay Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı. Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

YARALI ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.