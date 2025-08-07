Esenyurt'ta yol ortasında taksici dehşeti! Genç kızı yumrukla bayılttı! O anlar kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bir genç kız, yol vermeyen ticari taksi sürücüsü tarafından yumruklanarak bayıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olay, hem görenleri hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bağlarçeşme Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, 34 TAN 59 plakalı ticari taksinin yol vermemesi üzerine sinirlendi. Genç kız, taksinin önünü keserek aracın fotoğrafını çekti, ardından taksi şoförü Arda P. ile arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İddialara göre taksi şoförü aracının içinden genç kıza sert bir yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan kız baygınlık geçirdi. Saldırgan taksici, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Baygın halde yerde yatan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan taksi şoföründen şikâyetçi olduğu belirtildi.