Esenyurt’ta yol ortasında taksici dehşeti! Genç kızı yumrukla bayılttı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olay, hem görenleri hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bağlarçeşme Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, 34 TAN 59 plakalı ticari taksinin yol vermemesi üzerine sinirlendi. Genç kız, taksinin önünü keserek aracın fotoğrafını çekti, ardından taksi şoförü Arda P. ile arasında sözlü tartışma başladı.