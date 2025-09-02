Eşi eve gelmeyen genç adam soluğu mahkemede aldı: Yargıtay’ın kararı ile hayatının şokunu yaşadı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal, bir o kadar da tartışma konusu olacak bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının uzun süreli olarak erkeğin bilgi ve rızası dışında aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelinden sarsılması sebebi olamaz dedi.