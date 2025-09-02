Eşi eve gelmeyen genç adam soluğu mahkemede aldı: Yargıtay'ın kararı ile hayatının şokunu yaşadı!
Aydın'da genç adam eşinin bilgisi ve rızası dışında uzun süre ailesinin yanında kaldığını belirterek boşanma davası açtı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, erkeği haklı bularak çiftin boşanmasında karar kıldı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal, bir o kadar da tartışma konusu olacak bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının uzun süreli olarak erkeğin bilgi ve rızası dışında aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelinden sarsılması sebebi olamaz dedi.
İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Nazilli'de görülen bir karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, istinaf incelemesi neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak görerek, erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi.
DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi.