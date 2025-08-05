Eşi tarafından katledilen Sinem Somun’un son fotoğrafı ve mesajları ortaya çıktı: Bu gece seni öldürür dedim!

TORUNUYLA SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Torunu Sinem Somun ile yaptığı son telefon görüşmesini anlatan Gülnaz Topaloğlu, "Ben torunumun öldürüldüğü gün 21.00 sıralarında onu aradım. O gece olaydan önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf attı. Telefonda konuştuk. Bana, 'Ali Eren eve girer, arkamdan gelir diye korktum. Yemek yemek için lokantaya geldim. Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım? Adacık Mahallesi'nden gelirse ölüm gelir. Bu gece rahat bir uyku uyu, bende gidip rahat bir uyku çekeceğim' dedi. Ben de 'Dilekçen onun eline geçtiyse o seni bu gece öldürür, ben seni Ali Eren öldürsün diye mi büyüttüm? Kendine dikkat et, arkadaşlarınla eve git' dedim. İçime bir sıkıntı bastı. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Arkadaşı beni aradı Sinem'e ulaşamadığını söyledi. Ben de aradım, ulaşamadım. İçimin darlığının sebebiymiş meğer kızımızı öldürmüş. Benim içime o acı vurmuş. O gece olaydan saatler önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf atmışlar. Çocuğumun son fotoğrafı da bu oldu. Onu vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben torunumu çok seviyorum. Onsuz bir gün bile yaşayamam diye her gün ağlıyorum. Ali Eren, ağır bir ceza alırsa, içim ancak rahatlar. Kanının yerde kalmasını istemiyorum" dedi.