Eşi ve çocuğunu öldürmüştü: Mektubu ve akıl sağlığı raporu ortaya çıktı!
Edirne'de 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren şüpheli, telefonla arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' diyerek cevap vermiş. Şüphelinin 'Beni affedin' sözleriyle eve mektup bıraktığı öğrenildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'BENİ AFFEDİN' YAZILI EVE MEKTUP BIRAKMIŞ
Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, 'Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar' diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.