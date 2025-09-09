Adana'da ilginç olay! Eşine otogarda yaptığı sürpriz işinden etti! ‘Hanımcılık kazandı ben işsiz kaldım’

Adana'da bir temizlik görevlisi, hamile eşine yaptığı dokunaklı sürprizin bedelini işinden olarak ödedi. Otomobilinin üzerine "Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin" yazısı yazarak eşini karşılayan Sadık Şaşmaz'ın hikayesi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sürprizi "raporlu olduğu gün" yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan genç adam, "Hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 12:36 Son Güncelleme: 09 Eylül 2025 13:16

Adana'da 1 ay önce ailesin yanına Batman'a giden eşini dönüşte otogarda balonlar ve otomobilin arka camına yazdırdığı "Seni çok özlediğim karıcığım, evine hoş geldin" yazısıyla karşılayan temizlik görevlisi Sadık Şaşmaz (29), raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyon yaptığı gerekçesiyle çalıştığı firma tarafından işten çıkarıldı. Hamile olan eşi Melek Şaşmaz'a (25) sürpriz yaptığı için işten çıkarıldığını ifade eden Sadık Şaşmaz, "Eşime sürprizi rapor almadan 1 gün önce yaptım. Çalıştığım firma, bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığımı ileri sürüp tutanak tuttuktan sonra iş akdimi feshetti. Eşime yaptığım sürpriz sosyal medyada çok beğeni aldım ama işimden oldum. Eşim hamile ve kirada oturuyoruz. Beni tekrar işe almalarını istiyorum" dedi.

OTOMOBİLİNE YAZILAR YAZDI Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, hamile olan eşini Melek Şaşmaz'ı, geçtiğimiz ay memleketi Batman'a ailesinin yanına gönderdi. Yaklaşık bir ay ailesinin yanında kalan genç kadın, 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de "Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin" yazısı yazarak sürpriz yaparak karşıladı. Sadık Şaşmaz'ın bu anları sosyal medyada paylaştı ve büyük beğeni aldı.