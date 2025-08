Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! “Sen ne tür bir canavarsın?”

KAN DONDURAN ANLAR KAMERA DA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'ın şiddetinden evden dışarı kaçıyor. Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor. 11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.