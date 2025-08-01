Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! “Sen ne tür bir canavarsın?”

Antalya’da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde meydana gelen kan donduran olayda kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26), 11 yerinden bıçakladıktan sonra, boğan ve sonrasında satırla boğazını kesen Halit Can Sakman (26) “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Cani adamın savunması kan dondururken, talihsiz kadının babası, “Sen ne tür bir canavarsın?” diyerek sitem etti.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?
Erdoğan ÖZTÜRK

Tutuklu sanık Halit Can Sakman jandarma korumasında duruşma salonuna alındı. Duruşma süresince acılı baba Güney Demir yakınlarının yardımı ve tesellisi ile mahkemeye takip etti. Katilin savunması karşısında gözyaşlarına boğularak duruşma salonu dışına çıkmak zorunda kaldı. Suçunu kabul eden katil zanlısının duruşma boyunca soğuk kanlı tavırları dikkat çekti.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

'EŞİM BANA BIÇAKLA SALDIRDIĞINI DÜŞÜNDÜM'

İlk kez hakim karşısına karşısında savunma yapan Sanık Halit Can Sakman 5 Aralık 2024'te evlendiklerini, ancak kısa süre sonra maddi kaynaklı tartışmalar yaşanmaya başladığını söyledi. Eşinin kendisine "Sen adam değilsin, erkek olsaydın bana güzellik salonu açardın" gibi ifadeler kullandığını öne süren Sakman, olay günü reçeteyle verilen 4 adet sakinleştirici içip alkol aldığını, ardından da eşinin saldırdığını düşündüğünü ifade etti.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

Sanık, "O an kendimi savunmak istedim. Tezgahta duran bıçağı aldım, ilk bıçağı sırtına vurdum. Koltuğun ortasındaydı, ailemi aramaya çalışıyordu, sırtı dönüktü. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakladığımı bilmiyorum. Olaydan sonra çocukluk arkadaşımı aradım. Ambulansı çağırdım mı hatırlamıyorum ama polis geldiğinde kapıyı ben açtım" dedi.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

Sanık, eşinin ailesinin bu evliliğe rıza göstermediğini belirterek, "Ailesi başka biriyle evlendirmek istiyordu, biz kendimizi Antalya'ya attık. Düğün yapmadık, Haziran'da yapacaktık" dedi. Bipolar bozukluğu ve kişilik bozukluğu tanısı olduğunu iddia eden Sakman, "Ben cinayeti tasarlamadım.Tasarlasaydım eve birlikte üç kez girip çıkmazdım. O an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişmanım" savunmasını yaptı.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

'SEN NE TÜR BİR CANAVARSIN BANA CEVAP VER'

Baba Güney Demir, "25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Madem kişilik bozukluğun vardı. Anne babanı, kardeşini katletseydin, benim kızımı neden öldürdün? Kızımın mutluluğuna hiç inanmadım. Sürekli onu almak istedim ama ne zaman konuşsam yanında bitiyordu. Bu adam kızımın hattını bile değiştirmiş, attığım mesajlar ona gidiyormuş. Geceleri uyuyamıyorum, dışarı çıkamıyorum, kahve içemiyorum. Kızım artık sadece fotoğraflarda. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne türlü bir canavarsın? Şikayetçiyim. Madem hastasın cinayetin ardından niye 2 tane keyif sigarası içtin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aile yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

'BİR GÜN ÖNCE EVDE SATIR YOKTU'

Anne Havva Ünay ise, "Olaydan bir gün önce kızımın evine gittim, her yerini temizledim. Satır falan yoktu. Evde ne varsa biliyorum. Kızımın araba, ev istemesi gibi bir durumu yoktu. Kızıma sürekli ev ilanı gönderiyordu, kızım da onu engelliyordu. Şu an benim kızım yok diye böyle konuşmayacaksın, gün yüzü görmeyeceksin" dedi.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

'CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİ'

Sevcan Demir Sakman'ın ailesinin avukat Yavuz Erdoğan, "Sanık, maktulün boğazını kesmeye çalışmıştır. Olaydan önce alkol ve Prozac almıştır. Bir sağlık çalışanı olarak bu kombinasyonun etkilerini biliyordu. Bu suçu planlayarak işledi" dedi.Bir diğer avukat ise sanığın adli sicil kaydı olmadığını söylese de sabıka bilgilerinin UYAP üzerinden incelenmesini talep etti. Avukatlar ayrıca sanığın olay sonrası polis memurlarına kendisini öldürmeye çalıştığını söylediğini, olay yerindeki bulguların saldırının bilinçli ve ölümcül olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay sırasında şok geçirdiğini ve tasarlama kastıyla hareket etmediğini öne sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olarak katıldı. Avukatlar ayrıca maktul ve sanığın banka hesapları ile telefon kayıtlarının detaylı incelenmesini talep etti. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

'ARTIK SEVCANLAR ÖLMESİN'

Duruşma sonrası acılı baba Güney Demir, yaptığı açıklamada: "Mahkememiz bizim açımızdan iyi geçti. Devletimize güveniyoruz. Adalet yerini bulacak. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyoruz. Sevcanlar ölmesin, kızlarımız yaşasın. Erkek olduğunu sanan kimse insanları katledemez." dedi. Maktulün avukatlarından Dilara Akdeşir ise sanığın tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, "Olay yeri inceleme ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ın boğazında satır parçası buldu ve delil olarak sakladı. Evde satır bulunmaması, annenin bir gün önce evi temizlemesi satırın sonradan temin edildiğini gösteriyor. Bu cinayet sadece eşe karşı değil, planlı ve canavarca hisle işlenmiştir. İlk duruşmada bazı tanıklar dinlendi. 31 Ekim'e kadar eksik hususlar tamamlanacak. Kadın cinayetlerinin son bulması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! Sen ne tür bir canavarsın?

KAN DONDURAN ANLAR KAMERA DA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'ın şiddetinden evden dışarı kaçıyor. Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor. 11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.