Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! “Sen ne tür bir canavarsın?”

Sanık, eşinin ailesinin bu evliliğe rıza göstermediğini belirterek, "Ailesi başka biriyle evlendirmek istiyordu, biz kendimizi Antalya'ya attık. Düğün yapmadık, Haziran'da yapacaktık" dedi. Bipolar bozukluğu ve kişilik bozukluğu tanısı olduğunu iddia eden Sakman, "Ben cinayeti tasarlamadım.Tasarlasaydım eve birlikte üç kez girip çıkmazdım. O an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişmanım" savunmasını yaptı.

'SEN NE TÜR BİR CANAVARSIN BANA CEVAP VER' Baba Güney Demir, "25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Madem kişilik bozukluğun vardı. Anne babanı, kardeşini katletseydin, benim kızımı neden öldürdün? Kızımın mutluluğuna hiç inanmadım. Sürekli onu almak istedim ama ne zaman konuşsam yanında bitiyordu. Bu adam kızımın hattını bile değiştirmiş, attığım mesajlar ona gidiyormuş. Geceleri uyuyamıyorum, dışarı çıkamıyorum, kahve içemiyorum. Kızım artık sadece fotoğraflarda. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne türlü bir canavarsın? Şikayetçiyim. Madem hastasın cinayetin ardından niye 2 tane keyif sigarası içtin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aile yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.