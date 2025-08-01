Eşini satırla katleden cani hakim karşısında: Talihsiz kadının babası sitem etti! “Sen ne tür bir canavarsın?”
Antalya’da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde meydana gelen kan donduran olayda kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26), 11 yerinden bıçakladıktan sonra, boğan ve sonrasında satırla boğazını kesen Halit Can Sakman (26) “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Cani adamın savunması kan dondururken, talihsiz kadının babası, “Sen ne tür bir canavarsın?” diyerek sitem etti.
Tutuklu sanık Halit Can Sakman jandarma korumasında duruşma salonuna alındı. Duruşma süresince acılı baba Güney Demir yakınlarının yardımı ve tesellisi ile mahkemeye takip etti. Katilin savunması karşısında gözyaşlarına boğularak duruşma salonu dışına çıkmak zorunda kaldı. Suçunu kabul eden katil zanlısının duruşma boyunca soğuk kanlı tavırları dikkat çekti.
'EŞİM BANA BIÇAKLA SALDIRDIĞINI DÜŞÜNDÜM'
İlk kez hakim karşısına karşısında savunma yapan Sanık Halit Can Sakman 5 Aralık 2024'te evlendiklerini, ancak kısa süre sonra maddi kaynaklı tartışmalar yaşanmaya başladığını söyledi. Eşinin kendisine "Sen adam değilsin, erkek olsaydın bana güzellik salonu açardın" gibi ifadeler kullandığını öne süren Sakman, olay günü reçeteyle verilen 4 adet sakinleştirici içip alkol aldığını, ardından da eşinin saldırdığını düşündüğünü ifade etti.
Sanık, "O an kendimi savunmak istedim. Tezgahta duran bıçağı aldım, ilk bıçağı sırtına vurdum. Koltuğun ortasındaydı, ailemi aramaya çalışıyordu, sırtı dönüktü. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakladığımı bilmiyorum. Olaydan sonra çocukluk arkadaşımı aradım. Ambulansı çağırdım mı hatırlamıyorum ama polis geldiğinde kapıyı ben açtım" dedi.