Eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim ölü bulundu! Karın, bilek ve boğazında

Korkunç olay İzmir Foça'da gerçekleşti... Eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim (38), sazlıkta ölü bulundu. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 16:01 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2025 16:14

Foça'da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve efsane başkan olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 2 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı.

Dirim'den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı.