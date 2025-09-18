Eskişehir'de akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı! "Yoldan geçen bir kadın alıp gitti..."
Eskişehir'de, bir inşaat işçisinin 6 yaşındaki çocuğunun yanlışlıkla sokağa attığı altın dolu kutu, bir kadının bu kutuyu alıp ortadan kaybolmasıyla gündeme oturdu. Aile, bu altınları ya araba almak ya da yakında ameliyat olacak bir akrabalarının masraflarını karşılamak için biriktirmişti.
Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan'ın başına geçtiğimiz Pazar talihsiz bir olay geldi. Köyden Kumlubel Mahallesi'ndeki ikametlerine gelen ailenin en küçük ferdi, 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı. Kutunun belli bir süre sonra olmadığını fark eden Adem Arslan ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duydu. Camdan aşağıya baktıklarında kaldırım üzerinde olan kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, birikimlerinin kısa bir süre kaldırım üzerinden kaybolduğunu fark etti.
Durumu polise ihbar eden Arslan, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadını altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü. Kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına Arslan, yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen Arslan, birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"ÇOCUK ALTIN DOLU KUTUYU, CAMDAN AŞAĞIYA ATIYOR"
Olay ilgili konuşan Adem Arslan, "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa. Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından, camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor. Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var.
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video