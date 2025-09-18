Eskişehir'de akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı! "Yoldan geçen bir kadın alıp gitti..."

Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor. Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.

"AMELİYAT OLACAK AKRABAMIN MASRAFLARINI KARŞILAYACAKTIM" Altınlarını alan kişiye seslen Arslan şöyle devam etti: "Alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için geri getirsin çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacaktık ya da o sıkıntılarımızı giderecektik. Zaten borçlarımız vardı. Benim çocuğumun canı sağ olsun. Şimdi de, Allah'tan çocuğum düşmedi de onlar düştü diyorum. Mal çalışılır, kazanılır ama gittikten sonra insanın canı da sıkılıyor.