Eskişehir'de şok olay! Engelli oğlunu döven adama annesinden kahvehanede dayak! "Kulaklarından tutup yüzüne..."
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, 5 yaşındaki engelli oğluna saldıran adama karşı bir annenin verdiği mücadeleye tanık oldu. Borç alacağı yüzünden başlayan tartışma, yüzde 95 engelli ve otizmli bir çocuğa yönelik fiziksel şiddetle korkunç bir boyuta ulaştı. Yaşanan bu durum karşısında öfkesine hakim olamayan anne, oğluna saldıran kişiyi bir kahvehanede bularak tek başına darp etti.
Olay, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.İ, 8 dönüm arazisini O.P.'ye kiraladı. İddiaya göre O.P., yaklaşık 30 yıldır kiralık olarak ektiği tarım arazisinin 20 yıldır ücretini ödemedi. Birçok kez parasını isteyen A.E.İ. bir netice elde edemedi. Mahallede dolaşırken A.E'nin eşi 37 yaşındaki E.İ'yi gören O.P., iddiaya göre, 'Ben tarlaları ekeceğim' deyip kadına küfürler etti. Yaptığının ayıp olduğunu söyleyen E.İ'ye sinirlenen O.P., yine iddiaya göre, kadının ağır otizmli, yüzde 95 engelli çocuğu 5 yaşındaki M.İ'nin kulaklarından tutup, yüzüne tokat attı. Darp sonrası çocuk krize girdi.
"DAYANAMADIM SALDIRDIM"
Kendilerine borcu olan adamı darbeden 37 yaşındaki E.İ, "Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla icar konusunda anlaşamıyorduk. Bizim 36 senedir hiçbir icar paramızı vermedi. Biz de icar parası istediğimiz için adamla ters düştük. Biz, '36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen icar parasını getir' dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. 'En azından tarlalarımızı boşalt' dedik. Onu da yapmadılar. Kaymaz Mahallesi'nde köşedeki evimden dönerken, o arada adam lüks arabasıyla gelip önümüzü kesti. 'Ben tarlaları ekeceğim' dedi, sonra bana küfürler etmeye başladı.