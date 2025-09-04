Eskişehir’de Yaren Doğan isimli genç kız kayıp: Ailesi umutla gelecek haberi bekliyor

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Yaren Doğan, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Sonrasında bir daha eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Doğan için endişelenen ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı.