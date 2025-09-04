Eskişehir'de Yaren Doğan isimli genç kız kayıp: Ailesi umutla gelecek haberi bekliyor

Eskişehir'de dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan Yaren Doğan isimli genç kızdan haber alınamıyor. Yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

İHA

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Yaren Doğan, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Sonrasında bir daha eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Doğan için endişelenen ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı.

Halen haber alınamayan genç kızın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.