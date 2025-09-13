Ev araba alımında yeni dönem: 71 ayda faizsiz öde! Faizsiz finansman sistemi nasıl olacak?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile 81 ilde kira öder gibi ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek. Faizsiz finansman sistemiyle, aileler kendi keselerine göre ödeme planı oluşturabilecek.

Örneklerle açıklamak gerekirse, çekiliş bazlı ev satın almak için sisteme başvurulduğu zaman, 5 milyon lira sözleşme tutarlı, 120 kişinin dahil olduğu çekilişte kampanyasız teklifte teslimat aralığı 5 ila 47 ay arasında değişiyor. Organizasyon ücreti olarak yüzde 10.2'si yani 510 bin lira ödemeye yansıyor. Bu ödeme planına göre ilk ödeme tutarı 551 bin 666 lira oluyor.

Toplam maliyet ise 5 milyon 510 bin liraya çıkıyor. İlk taksit 41 bin 666 lira olarak başlıyor. 12 ayda bir taksitlerde yüzde 20 artış yapılırken, ödemeler 71 ayda tamamlanacak.

5 İLA 39 AYDA TESLİMAT

Kampanyalı ödeme planında ise teslimat aralığı 5 ila 39 ay arasında değişiyor. Bu modelde organizasyon ücreti olarak yüzde 8.5 yani 425 bin olurken, ilk taksit yine 41 bin 666 lirayla ilk ödeme tutarı da 466 bin 666 liraya çıkıyor. Kampanyalı modelde 70. ayda taksit ödemesi 109 bin 679 olurken, 71. ayda son taksit 16 bin 950 lirayla ödemeler tamamlanıyor. Tahsilat dönemi belirtilen ayın 20'si ile 30'u arasında gerçekleşiyor. Sisteme araç sahibi olmak için giren vatandaşlar adına örnek vermek gerekirse, 1 milyon lira sözleşme tutarlı müşteri bazlı, sabit taksitli seçeneği ele alalım. Yine kampanyalı ve kampanyasız olarak iki farklı seçenek sunuluyor.