Evde kanlı ayin! Keçi ve horoz kesti: Seanslar 20 dakika sürüyor!
Kan donduran olay Bursa İnegöl'de yaşandı. Şaman olduğunu iddia eden Ramazan K.'nin, ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntüleri, paylaştığı sosyal medya hesabında tepkiye yol açtı. Ramazan K., şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alındı...
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Ramazan K., şunları söyledi:
"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması.