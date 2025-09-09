Evine canlı giren 8 yavru köpek poşetle çıktı! Vicdansız doktor davasında yeni gelişme!

Bir diğer tanık S.K. ise, sanığa verdikleri üç yavru köpeğin akıbetini sormak istediklerinde telefonlarının yüzlerine kapatıldığını ve yaşanan tartışma sonrası arbede çıktığını anlattı. Tanık, bir taksicinin Duman'ın cinayetten önce muşamba ve temizlik malzemesi aldığını söylediğini de iddia etti. Sanığın kardeşi Bekir Duman da tanık olarak dinlendi. Kardeşiyle aralarındaki mesajlaşmalarda geçen 'satmak' yerine 'vermek' kelimesini kullandıklarını ve 'kafayı başka şeylerle meşgul et' ifadesiyle emlak alım satımını kastettiklerini savundu.

DOKTORDAN SOĞUKKANLI SAVUNMA VE TAHLİYE TALEBİ

Savunmasında 6 aydır tutuklu olduğunu ve özgürlük hakkının gasp edildiğini iddia eden Muhammet Mustafa Duman, tüm suçlamaları reddetti. "Ben herhangi bir köpeği öldürmedim" diyen Duman, kendisinin bir hekim olduğunu ve topluma hizmet etmesi gerekirken tutuklu bulunduğunu söyledi. Sanık, "Aradan 10 yıl geçse dahi benim köpek öldürdüğüm ispatlanamayacaktır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.