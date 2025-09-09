Evine canlı giren 8 yavru köpek poşetle çıktı! Vicdansız doktor davasında yeni gelişme!

Ankara'da sahiplendiği yavru köpekleri vahşice öldürmekten yargılanan doktorun davasında kan donduran anlar yaşandı. Sanık Muhammet Mustafa Duman, tahliyesini talep ederken tanık ifadeleri ve ele geçirilen 43 bin müstehcen görüntü, sanığın soğukkanlı savunmasını çürüttü. İşte vahşetin detayları...

DHA

Ankara'da hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden ücretsiz sahiplendiği 8 yavru köpeği evinde cinsel istismara maruz bırakıp öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da tutuklanmıştı.

43 BİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ, 8 YAVRU KÖPEĞİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Savcılık iddianamesinde, Duman'ın evinde yapılan dijital incelemelerde köpek ve diğer hayvanlara yönelik 43 bin müstehcen görüntü depolandığı ortaya çıkmıştı. Dava, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açıldı.

TANIKLARIN KAN DONDURAN İFADELERİ

Davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanıklar, sanığın davranışlarındaki gariplikleri ve köpeklerin trajik sonunu gözler önüne serdi. Yavru köpeklerinden beşini Duman'a veren Ö.K., sanığın kendisini telefonla engellediğini ve köpeklerin kaçmasının imkânsız olduğunu belirtti.

MEĞER KATLİAMDAN ÖNCE TEMİZLİK MALZEMESİ ALMIŞ...

Bir diğer tanık S.K. ise, sanığa verdikleri üç yavru köpeğin akıbetini sormak istediklerinde telefonlarının yüzlerine kapatıldığını ve yaşanan tartışma sonrası arbede çıktığını anlattı. Tanık, bir taksicinin Duman'ın cinayetten önce muşamba ve temizlik malzemesi aldığını söylediğini de iddia etti. Sanığın kardeşi Bekir Duman da tanık olarak dinlendi. Kardeşiyle aralarındaki mesajlaşmalarda geçen 'satmak' yerine 'vermek' kelimesini kullandıklarını ve 'kafayı başka şeylerle meşgul et' ifadesiyle emlak alım satımını kastettiklerini savundu.

DOKTORDAN SOĞUKKANLI SAVUNMA VE TAHLİYE TALEBİ

Savunmasında 6 aydır tutuklu olduğunu ve özgürlük hakkının gasp edildiğini iddia eden Muhammet Mustafa Duman, tüm suçlamaları reddetti. "Ben herhangi bir köpeği öldürmedim" diyen Duman, kendisinin bir hekim olduğunu ve topluma hizmet etmesi gerekirken tutuklu bulunduğunu söyledi. Sanık, "Aradan 10 yıl geçse dahi benim köpek öldürdüğüm ispatlanamayacaktır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Eylül'e erteledi. Bu vahşi olay, hayvan hakları savunucularının da tepkisini çekerken, davanın sonucu merakla bekleniyor.