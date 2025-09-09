Evine canlı giren 8 yavru köpek poşetle çıktı! Vicdansız doktor davasında yeni gelişme!
Ankara'da sahiplendiği yavru köpekleri vahşice öldürmekten yargılanan doktorun davasında kan donduran anlar yaşandı. Sanık Muhammet Mustafa Duman, tahliyesini talep ederken tanık ifadeleri ve ele geçirilen 43 bin müstehcen görüntü, sanığın soğukkanlı savunmasını çürüttü. İşte vahşetin detayları...
Ankara'da hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden ücretsiz sahiplendiği 8 yavru köpeği evinde cinsel istismara maruz bırakıp öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da tutuklanmıştı.
43 BİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ, 8 YAVRU KÖPEĞİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ
Savcılık iddianamesinde, Duman'ın evinde yapılan dijital incelemelerde köpek ve diğer hayvanlara yönelik 43 bin müstehcen görüntü depolandığı ortaya çıkmıştı. Dava, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açıldı.
TANIKLARIN KAN DONDURAN İFADELERİ
Davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanıklar, sanığın davranışlarındaki gariplikleri ve köpeklerin trajik sonunu gözler önüne serdi. Yavru köpeklerinden beşini Duman'a veren Ö.K., sanığın kendisini telefonla engellediğini ve köpeklerin kaçmasının imkânsız olduğunu belirtti.