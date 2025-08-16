Evlerine dönmek için yola çıkmışlardı: Yolda dehşeti yaşadılar!

Isparta'da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü ve ailesi, yol verme tartışması sonrası motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Arbede sırasında sürücü, eşi, iki çocuğu ve bir mahalle sakini darp edildi. Zanlılar olaya müdahale etmeye çalışan polise de saldırmaya kalktı. Sürücünün kızı olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek çaresizce yardım bekledi.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 12:57 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 13:50

Dehşet veren olay, 12 Ağustos Salı günü saat 23.30 sıralarında Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Irmak, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen H.E. ve H.G. isimli motosiklet sürücülerinden yol istedi. Bu sırada çıkan tartışma sonrası Irmak ve ailesi sözlü saldırıya uğradı, otomobile de tekme atıldı. Kısa sürede araçlarında hasar olup olmadığını anlamak üzere araçlarını kenara çektikten sonra arbedeye dönüşen olayda Fatih Irmak, eşi Ayşin Irmak ve çocukları Zehra ile Cahide darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile fertleri hastaneye başvurduktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı görüntüleri ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

KÜFÜR, TEKME, TAKİP, DARP NE ARARSAN VAR Gece saat 12.00 sıralarında eşi ve iki kızıyla birlikte evine doğru ilerlerken önünde seyreden iki motosiklet gördüğünü, yol vermeleri için kornaya bastığını belirten Fatih Irmak, "Yanlarından geçerken biri, 'Koskoca yola sığamadın mı?' diyerek ağır küfürler etti. Ardından aracımıza tekme attılar. Durmayıp yoluma devam ettim ve aynadan baktığımda beni takip etmediklerini düşündüm. Aracımı kenara çekip eşimle birlikte ne olduğuna bakmak istedik. Bu sırada motosikletlilerin bizi takip ettiğini fark ettik. Son sürat üzerimize geliyorlardı. Hemen polisi aradık" ifadelerini kullandı.