Evlilik öncesi neden kına gecesi düzenleniyor? Meğer eğlence sandığımız gelenek aslında…

Evlilik öncesi yapılan kına gecesi de gelinin ailesinden ayrılışını ve eşine bağlılığını simgeliyor.

Davul, zurna ve türküler eşliğinde başlayan gece gelinin duygusal anları ile birleşerek hüzünlü bir vedaya dönüşüyor.

Bu yönüyle kına gecesi hem mutluluğu hem de hüznü bir arada barındırıyor.

GÜNÜMÜZDE KINA GECESİ NASIL OLUR?

Eskiden daha çok ev ortamında yapılan kına geceleri, günümüzde çiftlerin büyük salon tutmasıyla adeta düğün kadar gösterişli kutlamalara dönüşmüş durumda.