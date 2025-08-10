Eyüpsultan’da akılalmaz vahşet! Muammer Öztürk aracına binerken katledildi! O anlar saniye saniye kamerada...

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Öztürk, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Muammer Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelileri bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.