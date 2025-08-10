Eyüpsultan'da akılalmaz vahşet! Muammer Öztürk aracına binerken katledildi! O anlar saniye saniye kamerada...
İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk'ün (48) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen bu soğukkanlı cinayet anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, 7 Ağustos Perşembe günü Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde evinden çıkarak 34 KOZ 634 plakalı aracına binen Muammer Öztürk, aracını hareket ettirdiği sırada pusuya düşürüldü.
CİNAYET SABAH ERKEN SAATLERDE GERÇEKLEŞTİ
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Öztürk, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Muammer Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelileri bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.