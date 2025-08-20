Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 27 Mart 2025'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulunun yangına ilişkin inceleme raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Raporda ciddi ihmallerin bulunduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar...
Uludağ'daki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulunun inceleme raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğuna vurgu yapıldı.
İHMALLER TEK TEK SIRALANDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Uludağ Kervansaray Otel'deki yangına ilişkin incelemesini tamamladı. İnceleme raporunu yayınlayan Kurul, 3 kişinin göz göze hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.
Şoke eden raporda ihmaller tek tek sıralandı. Rapora göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir hayata geçirilmediği, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca iç mekânlarda ise kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.