Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 27 Mart 2025'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulunun yangına ilişkin inceleme raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Raporda ciddi ihmallerin bulunduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar...

Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ’da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri
MUHARREM DOĞANTEZ

Uludağ'daki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulunun inceleme raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ’da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri

Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğuna vurgu yapıldı.

İHMALLER TEK TEK SIRALANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Uludağ Kervansaray Otel'deki yangına ilişkin incelemesini tamamladı. İnceleme raporunu yayınlayan Kurul, 3 kişinin göz göze hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ’da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri

Şoke eden raporda ihmaller tek tek sıralandı. Rapora göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir hayata geçirilmediği, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca iç mekânlarda ise kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.

Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ’da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

İnceleme raporunda yer alan çarpıcı verilere göre, "Yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yollarının ve merdivenlerin, yönetmelik şartlarını karşılamadığı, kaçış merdivenlerinde havalandırma ve basınçlandırma sistemi bulunmadığı, ana merdiven kovasının korumasız şekilde tüm bina boyunca devam ederek baca etkisi oluşturduğu belirlendi.

Facia göz göre göre gelmiş! İşte Uludağ’da 3 kişinin öldüğü otel yangınındaki ihmaller zinciri

Benzer durumda olan tesisat şaftlarının da katlar arasında duman geçirmez olmadığı ve kapaklarının yanıcı lambri kaplama olduğu görüldüğü ve her iki durumun da dumanın hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi. Mutfaklarda ve söndürme sistemlerinde de büyük eksikler bulunan otelde; sprinkler sisteminin yatak sayısı 200'ü geçen yüksek binalarda zorunlu olmasına rağmen otelde tam korumaya sağlamak üzere tesis edilmediği gözlendiği belirtildi."