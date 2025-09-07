Fransız gazeteden Türk savunma sanayine övgü!

Fransız Le Figaro gazetesi Türkiye’nin savunma sanayine övgü dolu sözler sarf etti. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarıyla askeri güce dönüşme yolunda olduğunu belirten Le Figaro, “Türkiye Artık silahlarının yüzde 80'ini üretiyor" ifadelerine yer verdi.

Gazetenin "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisinin son yıllarda attığı önemli adımlar ele alındı. İstanbul'da binlerce insanın, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ülkenin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu dahil Türk Deniz Kuvvetlerinin gemilerini görmeye geldiği kaydedilen haberde, Türkiye'nin "Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de baskın bir rol istediğine" işaret edildi. Le Figaro'nun haberinde, "İHA'ların şirketi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı (Selçuk Bayraktar) daha fazla ilgi çeken bir star, bir ulusal kahraman gibi." ifadesi kullanılırken, Bayraktar'ın yüzünün tek başına Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını ve yenilikçi teknolojilerindeki canlılığını temsil ettiği değerlendirmesine yer verildi.

"BİR GÜÇ PROJEKSİYONU ARACI" TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gibi araçların sergilendiği belirtilen haberde, İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in festivalde, TCG Anadolu'nun amfibi kapasiteleri ve taşıdığı İHA'lar sayesinde "bir güç projeksiyonu aracı" olduğunu ve geminin sahip olduğu hastaneyle insani operasyonlara da hizmet verebileceğini anlattığı aktarıldı. Haberde, "Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor." ifadesine yer verilen haberde, genç mühendis ekiplerin burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarıştığının altını çizdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce TCG Anadolu'dan daha büyük bir geminin inşa edileceğini duyurduğu kaydedilen haberde, söz konusu Milli Uçak Gemisi'nin Türk Deniz Kuvvetlerine 2030'da teslim edilebileceğine işaret edildi.