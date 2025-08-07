Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okuyucuları ile buluşacak: İki başucu eser için söyleşi ve imza günü…

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan’da Trabzon halkıyla bir araya gelecek. Yarın saat 14.00’da gerçekleşecek imza ve söyleşi gününde okurlarıyla buluşacak olan Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı iki başucu eseriyle hakikate ışık tutacak.

Özgür ÖZDEMİR

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, yarın saat 14.00'te D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla bir araya gelecek. "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşacak olan Albayrak, düşünsel bir yolculuk sunacak. Gerçeğin izini süren bu buluşma, fikir dünyasına ışık tutmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

TRABZON HALKI VE OKURLARI İLE BULUŞUYOR

"Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" isimli kitaplar, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.

Yarın saat D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde Trabzon halkı ve okurlarıyla bir araya gelecek olan Albayrak, kitaplarını anlatacak, hakikate ışık tutacak. Söyleşi ve imza D&R Trabzon Meydan'da saat 14.00'da başlayacak.

MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI

Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.

"SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE İSLAMCILIĞIN DOĞUŞU"

Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları; konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/ dergi makalelerine ve kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getiriyor.

Sadık Albayrak'ın Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu çalışması, Tanzimat'tan başlayarak Batılı hukuk, iktisat ve kültür yapısının Osmanlı topraklarında nasıl yaygınlık kazanmaya başladığını belgeler ve vesikalar eliyle anlatıyor. Kitap, öncelikle Sultan Abdülhamid Han'ın İslamcılık siyasetinin altını çiziyor. Abdülhamid Han dönemindeki İslam devlet ve anayasa hukukunun yorumu tartışmalarını ele alıyor.

Tanzimat paşalarının dünya görüşlerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları belirtip İttihad-ı İslam meselesinin altını çiziyor. Ayrıca Meşrutiyetçilerin Türkizm ve İslamizm siyaseti, İslam İrşad Cemiyeti, azınlık sorunu, reformist arayışlar, Türkçü-İslamcı fikrin uyanışı, Pan- Türkizm, hilafet ve cumhuriyet tartışması gibi önemli başlıklara yer veriyor.