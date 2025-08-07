Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okuyucuları ile buluşacak: İki başucu eser için söyleşi ve imza günü…
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan’da Trabzon halkıyla bir araya gelecek. Yarın saat 14.00’da gerçekleşecek imza ve söyleşi gününde okurlarıyla buluşacak olan Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı iki başucu eseriyle hakikate ışık tutacak.
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, yarın saat 14.00'te D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla bir araya gelecek. "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşacak olan Albayrak, düşünsel bir yolculuk sunacak. Gerçeğin izini süren bu buluşma, fikir dünyasına ışık tutmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.
TRABZON HALKI VE OKURLARI İLE BULUŞUYOR
"Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" isimli kitaplar, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.
Yarın saat D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde Trabzon halkı ve okurlarıyla bir araya gelecek olan Albayrak, kitaplarını anlatacak, hakikate ışık tutacak. Söyleşi ve imza D&R Trabzon Meydan'da saat 14.00'da başlayacak.