Gaziantep’te kahreden kaza! 40 gündür yoğun bakımdaydı! Düğün için gün sayıyorlardı...

Kaza, 30 Haziran 2025 günü İslahiye ilçesi Fatih Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu Hamza Kaptan idaresindeki otomobil ile Ramazan M. kontrolündeki TIR ile çarpıştı. Kazada, tır şoförü herhangi bir yara almazken otomobil sürücüsü Hamza Kaptan (26) ve yanında bulunan nişanlısı Meryem Ceren Keskin (26) ağır yaralandı.