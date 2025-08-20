Gaziantep’te kamyonetin geri manevrası 9 yaşındaki Emine’nin sonu oldu

Kaza, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 AHD 569 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan Emine Berut'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.