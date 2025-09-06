Gaziantep’te yolcu otobüsü alev aldı: 35 yolcu tahliye edildi!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişeleri mevkiinde sabah erken saatlerinde Mahfuz D. (60) yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu.

35 yolcu tahliye edildikten sonra alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüste kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka otobüsle yola devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.