Gazzeli yetkililer SABAH'a konuştu: Barışın mimarı Recep Tayyip Erdoğan!

SABAH'a konuşan Gazzeli yetkiler ve sivil isimler, barışın mimarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, Türk halkına destekleri için teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 07:34

Gazze Hükümet Enformasyon Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail es-Suvabite "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Türk halkına ve Filistin halkının haklarını uluslararası platformlarda savunmaktan asla vazgeçmeyen etkin Türk diplomasisine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Filistin halkı, bu onurlu ve samimi duruşu derinden takdir etmekte olup, bu tutum tarihin hafızasında daima yer edecektir." dedi.

"ASİL ÇABALARI EN YÜKSEK TAKDİRLE ANIYORUZ" es-Suvabite, "Gazze Şeridi'nde ateşkes kararına ulaşmak ve iki yıldır soykırım, saldırı ve haksız bir kuşatma altında bulunan Filistin halkımızın yaşadığı acıların bir kısmını hafifletmek amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyduğu büyük ve asil çabaları en yüksek takdirle anıyoruz" sözlerini kullandı.