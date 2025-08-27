Giresun’da akıllara durgunluk veren olay! Yenge damadı öldürdü! Meğer...

Bu sırada aile fertleri, kutlama amacıyla silahla havaya ateş açtı. Kutlama sırasında yengesi F.K. (47) tarafından açılan ateş sonucu damat Ali Karaca'nın göğsüne kurşun isabet etti.

ALİ KARACA KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Karaca hayatını kaybetti.