Giresun'da akıllara durgunluk veren olay! Yenge damadı öldürdü! Meğer...
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası kutlama sırasında rastgele ateş açan damadın yengesi, damat Ali Karaca’nın ölümüne neden oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde düğünlerde yaşanan silahlı kutlama olayları bir kez daha can aldı.
Olay, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu Köyü'nde dün gece meydana geldi. İlçe merkezindeki düğünle dünyaevine giren Beyzanur Beyazıt ve Ali Karaca, düğünün ardından evlerine uğurlandı.
DÜĞÜN KUTLAMASI KANA BULANDI
Bu sırada aile fertleri, kutlama amacıyla silahla havaya ateş açtı. Kutlama sırasında yengesi F.K. (47) tarafından açılan ateş sonucu damat Ali Karaca'nın göğsüne kurşun isabet etti.
ALİ KARACA KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Karaca hayatını kaybetti.