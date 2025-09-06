Google fişi çekerse alternatifimiz olmalı! "Küresel pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir oranda"

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel yazısında "Google'ın küresel arama pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir orana ulaşınca ABD ve Avrupa Birliği'nde bu devasa tekele karşı bazı davalar açıldı. Ancak atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Tezel'in yazısı şu şekilde:

GOOGLE YA BİR GÜN FİŞİ ÇEKERSE...

Önceki gün Türkiye ve pek çok ülkede Google ve bu şirkete bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları dünyayı felç etti.

Google, ChatGPT, YouTube, Spotify, Gmail gibi popüler sitelerde bir saati aşan erişim sorunları yaşandı.

Birçok web uygulaması Google'ın servislerini kullandığı için bazı bölgelerde internet de gitti.

Kesinti Google açısından skandal gibi gözükse de aslında dolaylı yoldan dünyaya karşı büyük bir güç gösterisi yaptılar!

Bu köşede Google'ın interneti tekeli altına aldığını birçok kez yazdım.

Ancak önceki gün yaşanan kesinti Google'ın 25 yılda Çin, Rusya ve Kuzey Kore hariç dünyayı nasıl ele geçirdiğini gösterdi.