Google fişi çekerse alternatifimiz olmalı! "Küresel pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir oranda"
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Google'da geçtiğimiz günlerde küresel çapta yaşanan erişim problemini kaleme aldı. Tezel yazısında, "Türkiye'de olası olağanüstü durumlara karşı Google'a alternatif arama motorlarının kullanımını yaygınlaştıracak projeler geliştirilebiliriz. Google bir gün fişi çekerse alternatiflerimiz olmalı." dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel yazısında "Google'ın küresel arama pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir orana ulaşınca ABD ve Avrupa Birliği'nde bu devasa tekele karşı bazı davalar açıldı. Ancak atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Tezel'in yazısı şu şekilde:
GOOGLE YA BİR GÜN FİŞİ ÇEKERSE...
Önceki gün Türkiye ve pek çok ülkede Google ve bu şirkete bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları dünyayı felç etti.
Google, ChatGPT, YouTube, Spotify, Gmail gibi popüler sitelerde bir saati aşan erişim sorunları yaşandı.
Birçok web uygulaması Google'ın servislerini kullandığı için bazı bölgelerde internet de gitti.
Kesinti Google açısından skandal gibi gözükse de aslında dolaylı yoldan dünyaya karşı büyük bir güç gösterisi yaptılar!
Bu köşede Google'ın interneti tekeli altına aldığını birçok kez yazdım.
Ancak önceki gün yaşanan kesinti Google'ın 25 yılda Çin, Rusya ve Kuzey Kore hariç dünyayı nasıl ele geçirdiğini gösterdi.
Bu erişim kesintisi gelecekte olası bir savaş, iç savaş ya da ayaklanmalarda Google'ın istediği ülkenin fişini çekebileceğini anlamamız gerekiyor!
Türkiye'de yerli arama motorları geliştirilmesi için bazı çalışmalar oldu.
Örneğin Ahtapot, Arama- tr, Com, Baybul, Bilgi Bankasi, Camia gibi arama motorlarımız var ama bunlar başarılı olamadı.
Google'a alternatif arama motorlarının da olduğunu unutmayalım!
Örneğin Microsoft Bing, istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yahoo ve AOL gibi platformlarla olan ortaklıkları ve Microsoft Edge tarayıcısının varsayılan arama motoru olmasıyla, Bing, belli bir trafik potansiyeline sahip.