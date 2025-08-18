Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! Başka birinin de kulağını kesmişler

Ankara’da meydana gelen yürekleri yakan olayda, Hakan Çakır annesi ve kız kardeşi ile birlikte eve giderken, sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak feci şekilde can vermişti. Olay ülke gündemini derinden sarsarken, saldırganların daha önce de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, bazı kişiler Hakan Çakır'ın mezarını tahrip edecekleri yönünde paylaşımlarda bulundu.

DHA

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.

PANTOLONUNDAN KILIÇ ÇIKARDI

Öte yandan, olaydan bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

KULAK KESTİKLERİ GÖRÜNTÜ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. O görüntülere ise ilk kez ulaşıldı.

Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı. Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi." İfadelerini kullandı.