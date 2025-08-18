Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! Başka birinin de kulağını kesmişler
Ankara’da meydana gelen yürekleri yakan olayda, Hakan Çakır annesi ve kız kardeşi ile birlikte eve giderken, sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak feci şekilde can vermişti. Olay ülke gündemini derinden sarsarken, saldırganların daha önce de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, bazı kişiler Hakan Çakır'ın mezarını tahrip edecekleri yönünde paylaşımlarda bulundu.
Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler!
BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI
Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.