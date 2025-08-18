Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! Başka birinin de kulağını kesmişler

Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı. Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi." İfadelerini kullandı.