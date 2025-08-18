Hakkari’de ekşi elma mesaisi! Kurutup fabrikalara satıyorlar

Yüksekova'da yaşayan 2 çocuk babası Emrah Çılgın, Hakkari ve ilçelerindeki 2 bin rakımlı bölgelerde yetişen ekşi elmalarla geçimini sağlıyor. Ailesi ve akrabalarıyla kırsal köylerde satın aldıkları elmaları evinin önündeki boş araziye serilen brandalar üzerinde kurutan Çılgın, daha sonra anlaştığı fabrikalara göndererek, aile bütçesine katkı sağlıyor. Yöre halkı için de ekşi elmaların kıymetli olduğunu söyleyen Çılgın, "Bu elmalar, özellikle bin 500 ve 2 bin rakımlı kırsal köylerde yetişiyor. Bizlerde köyleri gezerek, vatandaşlarımızdan satın aldığımız ekşi elmaları evimizin önündeki boş arazide doğal yöntem olan güneşte kurutuyoruz. Kuruduktan sonra elmaları şehir dışındaki fabrikalara satıp geçimimizi sağlıyoruz. Çocukken, sabahın erken saatlerinde ekşi elma kokusunu her yerde hissediyorduk. Bunun ilerde ticari bir kazanca dönüşeceğini bilmiyorduk. Kıymetini sonradan anladık. Şimdi ben, ailem ve akrabalarım bu elmalarla geçimimizi sağlıyoruz. Hem bizim için hem de yöre halkı için çok kıymetlidir. Bu ekşi elmalar çok yüksek rakımlarda meyve verir. Köylülerimiz için de bir kazanç oldu. Daha önce bu elmalar toplanmadan dallarında çürüyüp gidiyordu. Biz de şimdi bunları değerlendiriyoruz. Şu an kurutma aşamasındayız. Kuruma aşamasından sonra yıkama aşamasını yapacağız. Daha sonra da anlaştığımız fabrikalara satacağız. Şu an ortalama 150 ile 200 ton civarında elma var burada" dedi.