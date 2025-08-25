Halit Yukay’ın naaşı böyle çıkarılacak: Dalgıç asansör nasıl çalışıyor? 68 metrede zor operasyon!
İş insanı Halit Yukay’ın naaşı özel bir ekip tarafından ‘Dalgıç asansör’ sistemiyle çıkarılacak. Uzman isim ise zorlu operasyonu a ahaber’e anlattı. İşte 67 metre derinlikte yapılacak operasyonun detayları
Acı olay 4 Ağustos'ta yaşandı. İş insanı Halit Yukay Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak kendisinden haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında ise Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
Parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği anlaşıldı. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde de Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı.