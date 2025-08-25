Halit Yukay’ın naaşı böyle çıkarılacak: Dalgıç asansör nasıl çalışıyor? 68 metrede zor operasyon!

Dalgıç Hakan Aykanat ise operasyonun detaylarını a Haber'e anlattı. '67 metreye karışım gazla dalış yapılacak. Burada bir asansör yardımıyla dalış yapılacak. Takımdan bir arkadaşı dalış asansör ile aşağıya gönderecekler. Dalgıç, aşağıda olayı inceleyecek.

Eğer cesedi oradan alamazsa sıkıştığı parçayla beraber halatlarla bağlayacaklar ve cenazeyi de parçanın üzerine bağlamak zorundalar ve yukarı kaldırdıklarında orta suda veya herhangi bir derinlikte parçaların ayrılıp yeni bir arama çalışması olmasın diye böyle yapmak zorundalar. Kolay bir operasyon değil. Tek dalgıç aşağıda 1 saat geçirecek. Aşağıdaki çalışma süresi ise 15 dakika. Toplamda 6 ila 8 kişi olacak' dedi.