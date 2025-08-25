Halit Yukay’ın naaşı böyle çıkarılacak: Dalgıç asansör nasıl çalışıyor? 68 metrede zor operasyon!

İş insanı Halit Yukay’ın naaşı özel bir ekip tarafından ‘Dalgıç asansör’ sistemiyle çıkarılacak. Uzman isim ise zorlu operasyonu a ahaber’e anlattı. İşte 67 metre derinlikte yapılacak operasyonun detayları

Acı olay 4 Ağustos'ta yaşandı. İş insanı Halit Yukay Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak kendisinden haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında ise Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği anlaşıldı. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde de Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yukay'ın cenazesinin görüntüsüne ROV (İnsansız Sualtı Robotu) ile ulaşıldı. Beden bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülecek. Cesedin deniz altından 'asansör' sistemiyle çıkarılacağı açıklandı.

Dalgıç Hakan Aykanat ise operasyonun detaylarını a Haber'e anlattı. '67 metreye karışım gazla dalış yapılacak. Burada bir asansör yardımıyla dalış yapılacak. Takımdan bir arkadaşı dalış asansör ile aşağıya gönderecekler. Dalgıç, aşağıda olayı inceleyecek.

Eğer cesedi oradan alamazsa sıkıştığı parçayla beraber halatlarla bağlayacaklar ve cenazeyi de parçanın üzerine bağlamak zorundalar ve yukarı kaldırdıklarında orta suda veya herhangi bir derinlikte parçaların ayrılıp yeni bir arama çalışması olmasın diye böyle yapmak zorundalar. Kolay bir operasyon değil. Tek dalgıç aşağıda 1 saat geçirecek. Aşağıdaki çalışma süresi ise 15 dakika. Toplamda 6 ila 8 kişi olacak' dedi.

Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla sualtında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

KAPTAN TUTUKLANMIŞTI

Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.