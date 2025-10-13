Hatay’da acı kaza: TIR’la çarpışan genç sürücü hayatını kaybetti!

Acı kaza, Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Mehmet Fatih Zarifoğlu (27) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.A. yönetimindeki TIR'la çarpışıp takla attı. TIR'la çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.