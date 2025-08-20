Hatay'da kahreden olay: Miran Bebek battaniyesiyle defnedildi

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin dayısı Mustafa Bilgin, kazanın düğün dönüşü yaşandığını ve yeğenini battaniyesiyle defnettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 10:52

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin ise 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

"YEĞENİM MİRAN'I BATTANİYESİYLE DEFNETTİK" 9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayı Mustafa Bilgin, yeğeninin mezarı başında dua ederek su döktü. Bilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: