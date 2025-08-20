Hatay'da kahreden olay: Miran Bebek battaniyesiyle defnedildi
Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin dayısı Mustafa Bilgin, kazanın düğün dönüşü yaşandığını ve yeğenini battaniyesiyle defnettiklerini söyledi.
"YEĞENİM MİRAN'I BATTANİYESİYLE DEFNETTİK"
9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayı Mustafa Bilgin, yeğeninin mezarı başında dua ederek su döktü. Bilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Ben o sırada Alanya'daydım, çalışıyordum. Haberi duyunca hemen geldim. Yakınlarımızın düğününe gitmişlerdi, oradan dönerken bu kaza olmuş. Sürücü alkollüydü. Yeğenim Miran'a çok düşkündüm. Haberi alınca şok oldum.