Hatay'da kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalıştı! Tepki yağıyor
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın TikTok'tan canlı yayın açıp kızını oynatması, infial yarattı. Yayında kullanıcılar "Sen baba mısın, Kızını nasıl böyle kullanıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.
KIZINI CANLI YAYINDA OYNATTI
Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infial yarattı.
"SEN BABA MISIN"
Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, "Sen baba mısın", "Kızını nasıl böyle kullanıyorsun" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.
