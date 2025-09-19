Hatice’yi öldüren cani kocanın telefonundan çıktı: Kan donduran video! ’Evet bu kadar, karımı öldürdüm’

Kan donduran olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, boğaz ve bileklerini kesti. Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.