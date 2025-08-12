Havuz başında sara nöbeti geçirdi: 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldığı sırada, havuz kenarında nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra D., havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılırken, acil servise gelen anne kreş görevlilerine öfke püskürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi.
Kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldı. Etkinlikte havuz kenarında bir anda nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra D., havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Öğretmenleri çocuğu havuzdan çıkarıp ilk müdahalesi yaptılar. Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.