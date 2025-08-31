Hem sıcak hem yağmur bir arada! İşte yeni haftanın hava durumu raporu: Termometreler 42 dereceyi görecek, sağanak da kapıda

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinin çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı