Hem sıcak hem yağmur bir arada! İşte yeni haftanın hava durumu raporu: Termometreler 42 dereceyi görecek, sağanak da kapıda
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; yeni haftada yurdun büyük kesiminde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bazı şehirlerde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki il il hava durumu raporu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre; önümüzdeki hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometrelerin 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI
Yeni haftada sıcaklıklarla birlikte bazı illerde de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yeni haftada yağış beklenen iller şu şekilde:
2 Eylül Salı: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan
3 Eylül Çarşamba: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum