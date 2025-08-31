Hem sıcak hem yağmur bir arada! İşte yeni haftanın hava durumu raporu: Termometreler 42 dereceyi görecek, sağanak da kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; yeni haftada yurdun büyük kesiminde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bazı şehirlerde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki il il hava durumu raporu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre; önümüzdeki hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometrelerin 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yeni haftada sıcaklıklarla birlikte bazı illerde de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağış beklenen iller şu şekilde:

2 Eylül Salı: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan

3 Eylül Çarşamba: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum

4 Eylül Perşembe: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane

5 Eylül Cuma: Yalova, Kocaeli, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan

TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖRECEK

Ayrıca, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde ise termometreler 42 dereceye kadar ulaşacak.

Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve Şanlıurfa'da hafta boyunca sıcaklıkların 40-42 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'un kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinin çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık