Herkesin soyadı aynı! 2 bin nüfuslu Dadük köyünde şoke eden gerçek! "Mezarlıkta bile..."

Hatay Samandağ Gözene Mahallesi'nde (Dadük Köyü) görenler gözlerine inanamıyor! Yaklaşık 2 bin nüfuslu mahallenin tamamı 'Dadük' soy ismini taşıyor. Muhtar Yusuf Dadük, soyadı karışıklığı sorununu ve öğretmenlerin ilk tepkisini anlattı. İşte Türkiye'de benzeri az görülen o ilginç mahallenin hikayesi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi, Türkiye'de eşine az rastlanır bir özelliğiyle dikkat çekiyor: Mahallede yaşayan yaklaşık 2 bin vatandaşın tamamı 'Dadük' soy ismini taşıyor. Bölgede "Dadük köyü" olarak da bilinen bu mahalle, ilk kez duyanları ve ziyaret edenleri şaşkınlığa uğratıyor.

2 BİN KİŞİNİN TEK ORTAK NOKTASI 'AYNI SOYADI'!

410 hanelik Gözene Mahallesi'nde kalabalık nüfusun yanı sıra bu soyadı birliği, günlük yaşamda ilginç durumların ortaya çıkmasına neden oluyor.

"KARIŞIKLIK OLUYOR, BABALARIN İSİMLERİNİ SÖYLÜYORUZ"

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, soyadı birliğinin mahallelinin köklerine olan bağlılığını gösterdiğini ancak bazı karışıklıklara yol açtığını belirtti. Muhtar Dadük, mahalleye ilk gelenlerin yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: "Bütün Hataylılar bize normalde Dadükler derlerdi. Yabancı yerlerden gelenler 'Dadük köyü' olarak biliyorlardı. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç, diğer yaşayanların hepsi 'Dadük' soy ismine sahip."

Mahallede resmi işlerde yaşanan soyadı karışıklıklarının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesiyle çözüldüğünü ifade eden Muhtar, karışıklığı gidermek için soyad yerine anne ve baba isimlerinin kullanıldığını ekledi.

MEZARLIKTA BİLE AYNI SOYADI

Mahallede dikkat çeken bir diğer unsur ise mezarlık. Gözene Mahallesi mezarlığında bulunan tüm mezar taşlarında da aynı soy isminin yazılı olması, mahallenin bu eşsiz özelliğini gözler önüne seriyor.

Atalarından gelen bu soyadını gururla taşıdıklarını belirten Muhsin Dadük ise, "Hepimizin soy isimleri 'Dadük' ve dededen gelen soy ismini hala taşımaya devam ediyoruz. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü" ifadelerini kullandı.