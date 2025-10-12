Herkesin soyadı aynı! 2 bin nüfuslu Dadük köyünde şoke eden gerçek! "Mezarlıkta bile..."

Hatay Samandağ Gözene Mahallesi'nde (Dadük Köyü) görenler gözlerine inanamıyor! Yaklaşık 2 bin nüfuslu mahallenin tamamı 'Dadük' soy ismini taşıyor. Muhtar Yusuf Dadük, soyadı karışıklığı sorununu ve öğretmenlerin ilk tepkisini anlattı. İşte Türkiye'de benzeri az görülen o ilginç mahallenin hikayesi.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 11:38 Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 11:59

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi, Türkiye'de eşine az rastlanır bir özelliğiyle dikkat çekiyor: Mahallede yaşayan yaklaşık 2 bin vatandaşın tamamı 'Dadük' soy ismini taşıyor. Bölgede "Dadük köyü" olarak da bilinen bu mahalle, ilk kez duyanları ve ziyaret edenleri şaşkınlığa uğratıyor.

2 BİN KİŞİNİN TEK ORTAK NOKTASI 'AYNI SOYADI'! 410 hanelik Gözene Mahallesi'nde kalabalık nüfusun yanı sıra bu soyadı birliği, günlük yaşamda ilginç durumların ortaya çıkmasına neden oluyor.