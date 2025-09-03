Hira Aygar'ın otopsi işlemi tamamlandı: Katil sevgilisi ve suç ortakları hakkında yeni gelişme!
16 yaşındaki Hira Aygar Mersin'de başından vurularak katledilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz genç kız toprağa verildi Hilal'i katleden erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile onun arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) adliyeye sevk edildi.
Kan donduran olay, 31 Ağustos'ta gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim.
Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.