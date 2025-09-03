Hira Aygar'ın otopsi işlemi tamamlandı: Katil sevgilisi ve suç ortakları hakkında yeni gelişme!

16 yaşındaki Hira Aygar Mersin'de başından vurularak katledilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz genç kız toprağa verildi Hilal'i katleden erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile onun arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) adliyeye sevk edildi.

Bekir COŞKUN

Kan donduran olay, 31 Ağustos'ta gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim.

Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ; ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi.

Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Taziye evinde, Hiranur Nilgün Aygar'ın annesi Gülten Tan, yüreğinin yandığını belirterek, "Çiçeğimi benden kopardılar. Benim çiçeğim soldu, başka çiçekler solmasın.

Canım gitti yüreğim yanıyor. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşımdı" diye ağıt yakmıştı.