Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor

YATIRIM Danışma Komitesi (YDK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak. Toplantıda, 11 ülkeden 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri, 'Küresel Tedarik Zincirleri' ve 'Dijital Yatırımlar' başlıklarında görüş ve önerileri paylaşılacak. YDK'ya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ozan Diren, YASED Başkanı Tolga Demirözü, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak katılacak.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

GÜNDEMDE NE VAR?

Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, Türkiye'nin üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya geleceği YDK'nın gündeminde pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi yer alacak. Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları da YDK'nın gündeminde olacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sunum yapacak. Program, ilgili uluslararası şirket temsilcilerinin katılımıyla sırasıyla 'Küresel Tedarik Zincirleri' ve 'Dijital Yatırımlar' başlıklı iki oturumla sürecek.