Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor
Hükümet istihdamın artırılması için reform hazırlığına başladı. EKK’da yeni düzenlemeler ele alındı. Meslek lisesi mezununu çalıştıran işverene destek de gündemde.
Hükümet önümüzdeki yıl itibarıyla istihdamı artıracak kapsamlı yapısal reform süreci için düğmeye bastı. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında konu masaya yatırıldı. 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.
Bu çerçevede, 2026 ocak ayında işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemesi yapılarak, güvenceli esneklik modeli getirilecek. Pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaşacak. Ne eğitimde ne istihdam olan gençler için mesleki eğitim becerileri dikkate alınarak, istihdamı desteklenecek. Meslek lisesi mezunlarını çalıştıracak iş dünyasının da Kredi Garanti Fonu kefaletiyle desteklenmesi de planlanıyor.
DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK
Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma ve esnek iş sözleşmeleri düzenleme, işletmelerin piyasadaki dalgalanmalara yönelik fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, değişen koşullara yönelik olarak işverenlerin iş ve görev tanımlarında değişmelere yönelik yapılan esnekliği ve İşçinin performansa dayalı olarak ücrete yönelik olarak yapılan esneklik hükümlerini içeriyor. Bu modelin, dezavantajlı kesimler ve işgücü piyasası dışında kalanlara da iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor. İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler de hayata geçirilecek. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.