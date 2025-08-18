İBB'ye “Yolsuzluk” soruşturmasında son dakika gelişmesi! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü "Yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen ve yakalanan 44 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için itirafçı oldu. Bir kişi daha ifadeler sonrası gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu toplamda 45 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında dokuz şüpheli olmak üzere toplamda 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.